В «Аскания-Нова» откроют памятник барону Фальц-Фейну
Деньги выделили потомки
Администрация национального биосферного заповедника «Аскания-Нова» 16 октября планирует торжественно открыть памятник основателю заповедника барону Фридриху фон Фальц-Фейну.
Об этом УНИАН сообщили в администрации заповедника.
Планируется, что бронзовый памятник работы московского скульптора Олега ТУГАРИНОВА будет установлен перед семейной усадьбой Фальц-Фейнов, которая расположена на территории заповедника.
Памятник будет представлять собой фигуру сидящего барона, рядом с которым будет изображена дрофа, как одна из первых редкостных птиц вошедших в коллекцию заповедника.
В настоящее время памятник перевезён из Москвы в Киев, где проходит завершающие отделочные работы.
Деньги на создание скульптуры выделили потомки барона, проживающие в Лихтенштейне.
Планируется, что в торжественном открытии памятника примет участие племянник барона Фридрих Эдуардович ФАЛЬЦ-ФЕЙН, а также представители украинской власти.