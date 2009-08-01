В «Аскания-Нова» откроют памятник барону Фальц-Фейну

Администрация национального биосферного заповедника «Аскания-Нова» 16 октября планирует торжественно открыть памятник основателю заповедника барону Фридриху фон Фальц-Фейну.

Об этом УНИАН сообщили в администрации заповедника.

Планируется, что бронзовый памятник работы московского скульптора Олега ТУГАРИНОВА будет установлен перед семейной усадьбой Фальц-Фейнов, которая расположена на территории заповедника.

Памятник будет представлять собой фигуру сидящего барона, рядом с которым будет изображена дрофа, как одна из первых редкостных птиц вошедших в коллекцию заповедника.

В настоящее время памятник перевезён из Москвы в Киев, где проходит завершающие отделочные работы.

Деньги на создание скульптуры выделили потомки барона, проживающие в Лихтенштейне.

Планируется, что в торжественном открытии памятника примет участие племянник барона Фридрих Эдуардович ФАЛЬЦ-ФЕЙН, а также представители украинской власти.