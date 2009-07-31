В Черниговской области задержан груз радиоактивных отходов

В Черниговской области задержан груз, который квалифицирован как низкоактивные радиоактивные отходы.

Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.

В международном автомобильном пункте пропуска "Гремяч" задержан автомобиль с грузом (40 тысяч сеток для туристических ламп общим весом 118 кг). По заключению специалистов радиологического отдела Черниговской облсанэпидемстанции, которые проводили дозиметрические измерения, груз можно квалифицировать как низкоактивные радиоактивные отходы.

Мощность поглощенной в воздухе дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности упаковок с сетками составляет от 12,4 мкГр/ч (1426 мкР/ч) до 16,1 мкГр/ч (1851 мкР/ч). Эти значения соответственно в 12 и 16 раз превышают минимальное значение (91 мкГр/ч), что предусматривает отнесение веществ к радиоактивным отходам.

По данным специалистов, для транспортировки и захоронения радиоактивных материалов на ГП "Радон" необходимы средства в сумме около 16 тыс. грн.