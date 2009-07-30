Кабмин возобновил количество бюджетных мест в вузах
Кризис - причина в обоих случаях
|Иван Вакарчук
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины № 416 от 14 апреля 2009 года, которым предусматривалось сокращение государственного заказа.
Также отменено сокращение госзаказа на обучение в докторантуре.
Такой шаг позволит выпускникам-бакалаврам продолжить обучение за государственные средства, что особенно важно для поддержки молодежи в условиях кризиса, говорится в сообщении.
Как сообщалось, сокращение госзаказа и объемов набора в учебные заведения предусмотрено распоряжениям Кабмина №416 от 14 апреля в 2009 г. «Об особенностях формирования государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 г.». Было предусмотрено сокращение государственного заказа на подготовку магистров и специалистов на 10%, а докторантуры — вдвое.
Министр образования и науки Украины И.ВАКАРЧУК тогда заявлял, что сокращение государственного заказа на подготовку специалистов в высших учебных заведениях происходит из-за кризиса.