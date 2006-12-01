Завтра в Украине - сухая, достаточно теплая погода

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В западной и южной части ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-4° мороза; днем 3-8° тепла, в Прикарпатье и крайнем юге страны 9-12°.

3-4 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и Прикарпатье 0-5° мороза, на побережье морей 1-6° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 6-11°.

5-6 декабря - без существенных осадков, только днем 5 декабря в западных и северных областях местами небольшой дождь. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°; по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

3-4 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

5-6 декабря - без существенных осадков, только днем 5 декабря местами небольшой дождь. Температура существенно не изменится.