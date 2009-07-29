МВФ выделил Украине очередной кредитный транш на $3,3 млрд
Четвертый транш должен составить 3,8
Совет директоров МВФ во вторник принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда долларов очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер которого составляет 16,43 миллиарда долларов, сообщает сайт фонда.
МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,43 миллиарда долларов для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса и предоставил первый транш кредита в 4,5 миллиарда долларов. В Украину 12 мая поступило 2,8 миллиарда долларов второго транша кредита МВФ, напоминает РИА "Новости".
В конце июня-начале июля в Украине работала миссия фонда, которая по итогам своего пребывания рекомендовала совету директоров выделить стране очередной транш в сумме 3,3 миллиарда долларов.
Четвертый транш кредита должен составить 3,8 миллиарда долларов.