МВФ выделил Украине очередной кредитный транш на $3,3 млрд

Совет директоров МВФ во вторник принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда долларов очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер которого составляет 16,43 миллиарда долларов, сообщает сайт фонда.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,43 миллиарда долларов для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса и предоставил первый транш кредита в 4,5 миллиарда долларов. В Украину 12 мая поступило 2,8 миллиарда долларов второго транша кредита МВФ, напоминает РИА "Новости".

В конце июня-начале июля в Украине работала миссия фонда, которая по итогам своего пребывания рекомендовала совету директоров выделить стране очередной транш в сумме 3,3 миллиарда долларов.

Четвертый транш кредита должен составить 3,8 миллиарда долларов.