Доллар и евро на межбанке продолжают расти

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9870/8,0445 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2601/0,2623, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4255/11,4880. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4294/1,4296 (понедельник - 1,4247/1,4249).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.