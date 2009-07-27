В одесском дельфинарии «Немо» родился дельфиненок

У семейства одесских дельфинов пополнение потомства - роды у беременной Виты начались примерно в 22.15 прямо во время "Романтического ночного шоу" на глазах у тысячи зрителей, которым посчастливилось стать свидетелями этого события. Дельфин Коля - отец малыша - постоянно находился вместе с Витой во время родов, сообщил УНИАН директор дельфинария Сергей КЕЛЮШОК.

Роды протекли благополучно, а уже в 23:45 родившаяся самочка попробовала первую порцию молока, которое пришлось ей по вкусу. Имя "малышки" будет определено в конкурсе на лучшее имя по письмам зрителей, которые можно прислать на e-mail Одесского дельфинария. Победитель конкурса получит приз - один сеанс плавания с дельфинами.

Справка УНИАН. Мать дельфиненка - самочку Виту нашли в 2007 году выброшенной на берег моря, позже ветеринары установили диагноз - острая форма пневмонии. Спасли Виту специалисты Одесского дельфинария "Немо", которые свыше полугода боролись за ее жизнь.

Напомним, 2007 году в дельфинарии также родился дельфиненок Немо (мама Лиля, отец Гаврюша), в 2008 году - родился Гена (мама Женя, отец Шкипер).