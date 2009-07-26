В автоаварии погиб сын депутата Сивковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования народному депутату Владимиру СИВКОВИЧУ в связи с гибелью в автомобильной катастрофе его сына Виктора.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, в телеграмме говорится: «Разделяю с Вами, Вашими родными и близкими непоправимое горе, постигшее Вашу семью. Прошу принять мои соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час».

Как сообщает Магнолия-ТВ, 25 июля в 23.15 в Киеве на улице Фрунзе Лексус, ехавший с Петровки в сторону улицы Елены Телиги, врезался в столб. От удара машина взорвалась и загорелась. Автомобиль сгорел полностью еще до приезда пожарных. За рулем Лексуса был старший сын народного депутата Владимира Сивковича 25-летний Виктор. Предварительная причина аварии - значительное превышение скорости.