В Запорожской области мужчина забил молотком 6-летнюю девочку и ее мать

В Запорожской области 22-летний местный житель за 1 тыс. грн. забил молотком 6-летнюю девочку и ее мать.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, преступление было совершено в поселке Кирилловка (Акимовский район).

По данным ЦОС, два года назад молодой мужчина вместе с отцом помогали односельчанке строить подсобное помещение, за возведение которого женщина полностью рассчиталась сразу же, что подтверждает отец молодого человека.

Тем не менее, спустя два года 22-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом к женщине, заявил, что с ним до сих пор не рассчитались, и стал требовать деньги.

"В ответ на аргументы женщины он начал наносить ей удары молотком, который принес с собой. От многочисленных травм женщина скончалась на месте, а злоумышленник, войдя в дом, нашел место, где погибшая хранила деньги, и забрал 1 тыс. грн., после чего в одной из комнат увидел 6-летнюю дочь убитой, нанес ей два удара молотком по голове и скрылся с места преступления", - рассказали в ЦОС.

От полученных травм девочка спустя месяц скончалась в реанимации.

Злоумышленника, ранее дважды судимого за хранение и сбыт наркотиков, задержали сотрудники Акимовского РОВД. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания данные статьи предусматривают лишение свободы от 15 лет до пожизненного заключения. Ведется следствие.