Черновецкий ввел монополию на ритуальные услуги

Столичная муниципальная газета «Крещатик» опубликовала решение Киевского городского совета «О вопросе деятельности ритуальной службы г. Киева».

В соответствии с документом, решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Решением определено, что предоставление ритуальных услуг «является исключительной компетенцией коммунальных предприятий и только предоставление отдельных ритуальных услуг может осуществляться субъектами хозяйствования других форм собственности по договорам, заключенным с ритуальной службой, на период работы временной контрольной комиссии и определения такого перечня установить мораторий на подписание коммунальными предприятиями любых договоров по этим вопросам».

Как сообщал УНИАН, решение №630/1686 «О вопросе деятельности ритуальной службы города Киева» Киеврада приняла 18 июня. За него проголосовали 84 из 117 присутствовавших в зале депутатов.

Комиссия по изучению ситуации, сложившейся в сфере предоставления ритуальных услуг в Киеве, которой предоставлены полномочия для осуществления контроля за деятельностью ритуальной службы столицы, создана в соответствии с распоряжением заместителя Киевского городского председателя – секретарем Киеврады Олеся ДОВГОГО от 11 июня.

Коммунальные предприятия по предоставлению ритуальных услуг («Подрядное специализировано ремонтно-строительное управление», Киевское коммунальное автотранспортное предприятие №2737, Коммунальное предприятие по переработке нерудных строительных материалов Главного управления ритуальных услуг КГГА) находятся в трудном материальном положении, которое объясняется отсутствием заказов от Спецкомбината на изготовление ритуальной продукции и предоставление услуг из-за предоставления преимущества субъектам хозяйствования не коммунальной формы собственности путем заключения с ними соответствующих договоров, сказано в документе.

Поэтому, по убеждению столичных депутатов, установление моратория на период работы временной комиссии является необходимой мерой.

24 июня Антимонопольный комитет Украины заявил, что официально рекомендует Киевскому городскому совету воздержаться от введения в действие принятого 18 июня решения, которым предусматривалось определить, что предоставление ритуальных услуг является исключительной компетенцией коммунальных предприятий.