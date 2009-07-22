Запорожские теплосети отсудили у населения 23 миллиона

Запорожский концерн "Городские тепловые сети" (ГТС) - единственное предприятие, осуществляющее теплообеспечение и централизованно подачу горячей воды на территории города - отсудило у жителей Запорожья 23,3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГТС, за первое полугодие 2009 года по результатам претензионно-исковой работы концерна "Городские тепловые сети" было предъявлено в суды 585 исков на сумму 23,6 млн. грн. На сегодняшний день вынесено решений судов о взыскании задолженности на сумму 23,3 млн. грн.

По данным пресс-службы концерна, по решениям судов должники до передачи в госисполнительную службу оплатили задолженность в 11,7 млн. грн.

Государственными исполнителями в принудительном порядке обеспечено взыскание задолженности на сумму 1,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Концерн "Городские тепловые сети" - коммунальное предприятие, осуществляющее подачу тепла и горячей воды на территории Запорожья. Предприятие является одним из крупнейших теплоснабжающих предприятий - должников перед НАК «Нафтогаз Украины». В свою очередь, долг населения за услуги ГТС составляет 113 млн. грн.