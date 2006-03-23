Сегодня в Сумском художественном музее имени Никанора Онацкого открылась выставка “Цвета и мелодии украинского праздника”.

Как передает корреспондент УНИАН, на ней представлены предметы старины из частной коллекции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а также собраний Петра ГОНЧАРА, Лидии ЛИХАЧ, Олега ПИНЧУКА, Василия ВОВКУНА.

С выставкой уже ознакомились жители Днепропетровска, Кировограда и Харькова. В Сумах коллекция будет находиться до 16 апреля, после чего переедет для экспонирования в Полтаву.