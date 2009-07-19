Оператора зала игровых автоматов убили молотком
20:50, 19 июля 2009Общество
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У милиции есть подозреваемый
Работники милиции задержали 46-летнего жителя Сторожинецкого района Черновицкой области, без постоянного места работы, которого подозревают в убийстве молотком оператора зала игровых автоматов.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Предварительно установлено, что задержанный вечером 17 июля в помещении зала игровых автоматов частного предприятия во время ссоры с оператором отмеченного зала убил ее молотком, после чего из кассы похитил 2 тысячи гривен
Ведется следствие.
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