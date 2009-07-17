Что нового в проблемных банках

«Дело» выяснило, какие изменения произошли в банках с временными администрациями за прошлую неделю

Банк «Надра»

Банк со вчерашнего дня повысил лимиты по операциям в торговых сетях для карт, оформленных в рамках пакетов «Добро пожаловать!» и дебетных платежных карт. Теперь в магазине ежедневно можно рассчитываться платежной картой на 500 грн. Позвонив в контакт-центр банка, ежедневный лимит можно «перевести» в ежемесячный — до 15 тыс. грн. «Если необходимо совершить большую покупку, мы можем увеличить вам лимит до 15 тыс. грн. Неиспользованные из этой суммы средства вы сможете потратить в течение месяца, но не больше», — объяснили в колл-центре банка.

Для зарплатных и социальных карт ограничения остались прежними — 1 тыс. грн. в день.

Родовид Банк Со вчерашнего дня Родовид Банк ввел «короткие» депозиты. Если раньше клиенту предлагалось переоформить свой замороженный депозит минимум на 9 месяцев, то теперь финучреждение готово пролонгировать вклад на 1 или 2 месяца. Ставка по гривневому вкладу сроком на один месяц составляет 20% годовых, на 2 месяца — 22%.

Другая депозитная программа предусматривает конвертацию гривневого депозита в любую иностранную валюту по первому требованию клиента. Так, положив гривню минимум на полгода под 15%, клиент может перевести деньги, например, в доллары. Ставка в этом случае снизится до 5%. Сбережения конвертируют по курсу, установленному банком в день проведения операции.

Трансбанк

Трансбанк начал выплачивать проценты по депозитам, которые не превышают 5 тыс. грн. (ранее выплачивал только пенсионерам). Лимит по выплатам процентов банк установил на уровне 100 грн. в неделю. Исключением являются пенсионеры, для которых нет ограничений ни по сумме вклада, ни по размеру выплаты процентов. А вот платежные карты банка по-прежнему не работают, зарплату можно получить только из кассы.

Укрпромбанк

Лимиты на снятие наличных банк не менял. Максимум, который можно снять с платежной карты, — 1 тыс. грн. в сутки. В торговых сетях можно рассчитаться не более чем на 5 тыс. грн.