Проводник поезда «Донецк-Москва» перевозил автоматы Калашникова

Пограничники Харьковского отряда изъяли у проводника поезда «Донецк-Москва» три единицы автоматического оружия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Дмитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, 2 автомата, 1 пистолет-пулемет и 5 магазинов правоохранители выявили во время оформления на железнодорожном вокзале Харькова поезда «Донецк-Москва».

По его словам, автоматы «АК-47», «АКС-47», 2 магазина к АК, пистолет-пулемет Судаева, 3 магазина к нему и различные вспомогательные предметы пограничники обнаружили в межпотолочном пространстве во время досмотра одного из купе вагона.

Предварительной экспертизой установлено, что изъятое оружие является боевым, отметил пресс-секретарь.