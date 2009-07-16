Суд оставил под арестом экс-прокурора Голованевского района

Сегодня, 16 июля, Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию бывшего прокурора Голованевского района Кировоградской области Евгения ГОРБЕНКО и его защитников и оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об его аресте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, соответствующее решение в отношении Е.ГОРБЕНКО, который проходит по делу о причинении в Голованевском районе Кировоградской области тяжких телесных повреждений Валерию Олийныку, суд принял сегодня, 16 июля.

Досудебное следствие по делу продолжается, добавили в пресс-службе ГПУ.

Как сообщал УНИАН, ранее, 13 июля, суд отклонил подобную апелляцию экс-начальника Голованевского райотдела милиции Кировоградской области Михаила КОВАЛЬСКОГО, который также проходит по этому делу.

53-летний В.Олийнык погиб в результате столкновения с бывшим народным депутатом Виктором ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Е.ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.

В.ЛОЗИНСКИЙ находится в розыске.