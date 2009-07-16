Завтра в Украине - жара

Завтра в Украине сохранится сухая, жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, лишь на крайнем западе и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, в южной части местами 25-27°, днем 29-34° в южных, восточных и Днепропетровской областях 35-38°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киевской области в пятницу ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью около 20°, днем 31-33°.