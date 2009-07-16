Гуцулы просят Ющенко не вести за собой толпу на Говерлу

Гуцулы призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воздержаться от массовых восхождений на Говерлу.

Об этом говорится в открытом письме руководителей общественных организации края в адрес главы государства, текст которого передан УНИАН.

«Мы, гуцулы – вековечные защитники и охранники Карпат - призываем Вас отказаться от массовых восхождений на самую высокую вершину Украины Говерлу в связи с уже нанесенным природе вредом и угрозой новых экологических последствий», - отмечается в письме.

По словам авторов письма, после каждого такого массового восхождения «долго и тяжело отходят горы, люди и животные, ... во время этих акций и после них парализовано движение автотранспорта, появляются горы мусора, гектары альпийских лугов стоптаны».

Члены общественных организаций отмечают, что милиция и чиновники ничем другим, кроме сопровождения и организации восхождения, на протяжении длительного времени не занимаются.

«Призываем Вас как лидера партии “Наша Украина” объяснить однопартийцам и благосклонным политическим силам неуместность таких массовых восхождений под знаменами псевдопатриотизма, поскольку практически каждая такая акция происходит с нарушением экологических норм и действующего законодательства», - говорится в письме. По мнению его авторов, была бы значительно больше пользы, если бы политическая сила Президента и все другие партии национально-демократической направленности не проводили пиар-акции на Говерле, а законодательно ограничили массовые восхождения на самую высокую гору Карпат и предоставили Говерле особый заповедный статус.

Они напоминают, что, по расчетам специалистов, экологическая нагрузка на Говерлу не должна превышать 200 человек в сутки.

«Вы пришли и ушли, а мы здесь остаемся с нерешенными проблемами, особенно после сокрушительного наводнения, которое всколыхнуло Карпаты в 2008 году, – лучше средства, выделенные на акцию, передать потерпевшим гуцульським семьям, многие из которых еще не возвратились в разрушенные стихией дома», - подчеркивают руководители гуцульських общественных организаций.

В письме напоминается Президенту о трагических последствиях восхождения на Говерлу в 2005 году, когда, чтобы увидеть В.ЮЩЕНКО, приехали свыше 10 тысяч туристов со всей Украины. А гроза, град и сильный ветер застали людей просто на вершине Говерлы. От удара молнии пострадали несколько человек, некоторые из них погибли.

«В этом году возможно повторение трагических последствий, поскольку в высокогорье, как и в политике, погода нестабильна. Надеемся, Вы с пониманием воспримете наше обращение и отмените восхождение, которое может нанести экологический вред нашим Карпатам», - предостерегают гуцульские организации.

Под письмом стоят подписи председателя Всеукраинского объединенного общества «Гуцульщина» Дмитрия ВАТАМАНЮКА и председателей районных организаций общества, директора Карпатского биосферного заповедника, доктора биологических наук, профессора Федора ГАМОРА, председателя регионального объединения исследователей Гуцульщини, доктора технических наук, профессора Нестора БИБЛЮКА, главного редактора краеведческого журнала «Гражда» Александра МАСЛЯНИКА, исполнительного директора Благотворительного фонда "Олекса Довбуш" Романа ВИХОВАНЦЯ, председателя Конгресса национально-патриотических сил "Гуцульська рада" Михаила ЯКИНЧУКА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 18 июля осуществит восхождение на наивысшую точку в Украине – гору Говерлу. Уже традиционно таким образом Президент и все желающие отмечают День провозглашения государственного суверенитета Украины.