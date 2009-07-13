Задержана группа, распространявшая героин

В Донецкой области работники УБОП разоблачили организованную преступную группу, участники которой в городе Мариуполь распространяли особо опасное наркотическое вещество - героин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, организовал и возглавил преступлению группу безработный местный житель, в ее состав вошли уроженец города Сухуми (Грузия) и житель Мариуполя.

Как установили оперативники УБОП, злоумышленники организовали на территории Мариуполя Донецкой области сеть по сбыту особо опасного наркотического вещества - героина и негативно влияли на криминогенную обстановку в регионе, контролируя рынок сбыта наркотических средств. Каждому из участников была отведена своя роль в преступной деятельности ОПГ. Наркоторговцы пользовались очень узким кругом лиц, которые знали о местах сбыта, это позволяло держать высокий уровень конспирации.

Для пресечения деятельности организованной преступной группы работники УБОП провели несколько оперативных закупок особо опасного наркотического вещества. Во время последней операции злоумышленники были задержаны в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом ГУМВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся мероприятия с целью установления канала снабжения тяжелых наркотиков на территорию Донецкой области, других фактов преступной деятельности членов ОПГ и разоблачение их коррупционных связей.