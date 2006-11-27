Ющенко: мы в лоб как дали и бизнес потерял сознание на 30-40 дней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым урегулировать в кратчайшие сроки ситуацию вокруг экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с промышленниками и предпринимателями.

Обращаясь к первому вице-премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, Президент отметил, что в мире нет страны, которая бы не регулировала рынок зерна. Но при этом такое регулирование осуществляется исключительно рыночными методами.

Президент подчеркнул, что в данном вопросе всегда будет иметь место конфликт интересов. Так, с одной стороны нельзя допустить большого роста цен на зерно, что невыгодно потребителю, с другой стороны - слишком низкие цены приведут к конфликту с производителем.

«Как сделать так, чтобы цены на зерно находились в коридоре, который регулируется рыночными методами. Наша разница – мы регулируем нерыночными методами. Мы в лоб как дали, бизнес потерял сознание на 30-40 дней, и парят зерно или не парят, никого не волнует. Не пускать. Бизнес против этого протестует, бизнес не протестует против рыночного регулирования предложений спроса и предложения, которое бы давало возможность на внутреннем рынке оставлять столько зерна, сколько необходимо», - подчеркнул Президент и, обращаясь к Н.АЗАРОВУ, добавил, «на этой неделе мы должны поставить в данном вопросе точку».

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением от 28 сентября 2006 г. №1364 ввел лицензирование экспорта зерна.

11 октября т.г. Кабинет Министров принял постановление о квотировании экспорта зерновых. До 31 декабря 2006 г. экспортные квоты установлены в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

Многие политики и эксперты считают данные действия Кабмина угрожающими продовольственной безопасности и позициям Украины на зарубежных рынках. По их мнению, введение лицензирования, а затем квотирования экспорта фуражного зерна приведет не только к миллионным убыткам крестьян, но и к банкротству сотен предприятий, невозврату банковских кредитов и обогащению приближенных к власти дельцов за счет ручного управления, спекуляций и коррупционных схем при экспорте зерновых.