В деле судьи Зварича ГПУ "зацепила" еще одного колядовальщика

В ходе расследования дела бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА возбуждено уголовное дело против еще одного судьи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, в частности, сегодня следователи Генеральной прокуратуры Украины в результате взаимодействия со Службой безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении судьи Апелляционного хозяйственного суда Львовской области.

Этот судья подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 369 (дача взятки), ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Также в уголовном деле фигурирует львовский адвокат, который вместе с судьей подстрекал предпринимателя к даче взятки с целью решения земельного вопроса, отметили в УСБУ.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова Игоря ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн. В настоящее время он находится под стражей.