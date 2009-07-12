Киевсовет дал деньги заводу алюминиевых конструкций

Коммунальное предприятие “Киевский завод алюминиевых строительных конструкций” на погашение долговых обязательств получил 12 млн. грн. в уставный фонд из столичного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 9 июля.

Как отмечается в объяснительной записке, в 2005 году между ОАО КБ “Хрещатик” и КП “Киевский завод алюминиевых конструкций” был заключен кредитный договор, в соответствии с которым предприятию была открыта кредитная линия в сумме 10 млн. грн. на 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в расчете 23% годовых.

Между сторонами был также заключен договор ипотеки, в соответствии с которым с целью обеспечения обязательств, возникающих по кредитному договору, завод передал банку в ипотеку недвижимое имущество.

Вместе с тем, по договорам об уступке прав по ипотечным договорам ООО “Финансовая компания “Инфинменеджмент” приобрело право требования относительно выполнения КП “Киевский завод строительных конструкций” обязательств по кредитным договорам.

В связи с просрочкой сроков погашения кредита заводом алюминиевых конструкций, финансовой компанией был подан иск.

Решением Хозяйственного суда исковые требования компании “Инфинменеджмент” были удовлетворены полностью, и на сегодня общая сумма долга завода алюминиевых конструкций перед этим обществом и по другим обязательствам составляет 12 млн. грн.

Госисполнителем наложен арест на имущественный комплекс завода. С целью преодоления убыточности и исправления финансового состояния предприятия из бюджета выделено 12 млн. грн.

Фракция БЮТ в Киевсовете озвучила требование занести в решение поручение КГГА осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности завода и соответствие директора этого завода занимаемой должности.