Застрелена семейная пара, у которой было 16 детей (фото)

Неизвестные в американском штате Флорида проникли в дом и застрелили семейную пару, оставив сиротами их 16 детей, 12 из которых приемные. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным полиции, Бирд и Мелани Биллингс были застрелены в четверг вечером в своем доме близ города Пенсакола, один из них был убит выстрелом в голову.

Полиция пока не располагает какими-либо версиями случившегося. Камера видеонаблюдения зафиксировала троих мужчин, одетых в черное и заходивших в дом Биллингсов примерно в 19:00 по местному времени в день убийства.

В 20:00 того же дня в службу спасения и полицейский участок поступили звонки о стрельбе в их доме. Первым тела убитых родителей обнаружил один из сотрудников обслуживающего их семью персонала.

В момент убийства в доме находились восемь из 16 их детей в возрасте от одного до 11 лет, никто из них не пострадал.