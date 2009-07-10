НКРС запретила нулевые тарифы на мобильную связь

В Украине больше не будет нулевых тарифов на мобильную связь.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№114 от 10 июля), в Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) считают, что подобные маркетинговые ходы операторов вводят абонентов в заблуждение и нарушают закон.

Вчера НКРС ввела запрет на услуги, которые операторы позиционируют как бесплатные. В компаниях действия комиссии называют вмешательством в тарифную политику. Но если решение НКРС все же вступит в силу, на рынке будут установлены более прозрачные правила тарификации, считают эксперты.

Отныне операторам мобильной связи запрещено устанавливать нулевую стоимость на услуги и использовать эту информацию в рекламе. "Нулевых тарифов нет и быть не может. В законе «О телекоммуникациях» сказано, что тарифы не могут быть ниже себестоимости. Это очевидный демпинг", – заявила член Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Людмила АРТЮШЕНКО. НКРС дала операторам время пересмотреть тарифную политику и рекламные кампании – до 1 сентября. Если требования не будут выполнены, в комиссии обещают обратиться в Антимонопольный комитет.

Теперь компании лишатся одного из ключевых инструментов влияния на абонентов, говорит вице-президент ИК Dragon Capital Максим НЕФЬОДОВ: "Рынок станет более цивилизованным, а абонентам будет проще разобраться в тарифах". Он прогнозирует, что теперь операторы будут устанавливать высокую цену первой минуты разговора, стимулируя абонентов говорить дольше – так поступили некоторые российские компании. Впрочем, аналитик GfK Ukraine Глеб ВЫШЛИНСКИЙ не исключает, что операторы попробуют обойти запрет НКРС. "Коммуникация нулевых тарифов чрезвычайно важна для МТС и «Астелита». Ноль намного привлекательнее, чем 3 или 5 копеек, он дает ощущение бесплатности", – отмечает он.