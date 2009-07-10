Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине на 2009 год до 13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«В лучшую сторону пересмотрен прогнозный годовой показатель инфляции, то есть по прогнозам, которые сейчас обновлены, инфляция в Украине будет меньше, чем ожидалось в связи с мировым финансовым кризисом. Если предыдущий прогноз составлял 15%, то после пересмотра он составит 13%», - сказала она.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в апреле т.г. ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 год с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 год МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

По данным Госкомстата, инфляция в Украине в июне т.г. составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе-июне 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).