Студенты сами выберут, что учить

Министр образования на науки Украины Иван ВАКАРЧУК подписал приказ “Об организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, обязательными остаются лишь пять гуманитарных дисциплин: украинский язык, история Украины, история украинской культуры, иностранный язык и философия, остальные дисциплины из гуманитарного цикла - на выбор.

В то же время, в соответствии с приказом министра, в группе по изучению дисциплины на выбор должно быть минимум 25 студентов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что «Свободная траектория» студента традиционна в лучших мировых университетах. В Украине подписанию приказа предшествовало заседание коллегии и широкое общественное обсуждение вопросов гуманитарной подготовки в высшей школе.