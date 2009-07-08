В Киеве за превышение полномочий будут судить милиционера

Прокуратура Голосеевского района Киева направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении работника Голосеевского райуправления ГУ МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, его действия квалифицированы согласно ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).

Указанный работник милиции нанес повреждения средней тяжести гражданину, который был задержан за совершение административного правонарушения.

Ответственность, которая ожидает милиционера согласно ч.2 ст.365 УК Украины, – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.