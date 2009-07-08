Украина обошла Россию в рейтинге открытости экономик

Всемирный экономический форум в своем новом докладе о стимулировании глобальной торговли причислил Россию к странам с наиболее закрытой экономикой. В рейтинг, опубликованный во вторник на официальном сайте ВЭФ, вошла 121 страна, РФ оказалась на 109 месте. Общий индекс открытости экономики у России оказался даже ниже, чем у таких стран, как Буркина-Фасо и Замбия.

Страной с самой открытой экономикой, благоприятствующей развитию внешней торговли, по мнению ВЭФ, является Сингапур. За ним следует специальный административный район КНР Сянган (Гонконг), замыкает тройку лидеров Швейцария. В первую десятку вошли также Дания, Швеция, Канада, Норвегия, Финляндия, Австрия и Нидерланды. Ведущие экономики мира - Германия, США, Франция - расположились на 12, 16 и 17-м местах соответственно. Несколько хуже, согласно докладу, обстоит ситуация в Великобритании - она находится на 20-м месте. Китай эксперты ВЭФ поместили на 49-ю строчку рейтинга.

За исключением Таджикистана, все остальные государства постсоветского пространства, включенные в рейтинг, оказались на несколько позиций выше России. Так, Эстония занимает в списке 22 место, Литва - 40-е, Латвия - 44-е. На 52-ю строчку авторы доклада поставили Молдову, на 71-е - Украину, на 93 - Казахстан.

При составлении рейтинга учитывались несколько показателей, в частности, свобода доступа на рынок, развитость транспортной и коммуникационной инфраструктуры, состояние деловой среды.

РИА новости