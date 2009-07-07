Госкомстат назвал инфляцию за июнь

Инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2009 года составила 0,5%, с начала года – 7,4%.

Инфляция в январе–мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 18,2%, май к маю – 14,7%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).