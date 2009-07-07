Артисты Одесской оперы не хотят подчиняться Минкульту

Группа сотрудников Одесского Национального академического театра оперы и балета намерена обратиться с иском в суд с целью не допустить перевод театра из статуса театрально-зрелищного учреждения в разряд государственного предприятия, подчиняющегося Министерству культуры и туризма Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление об этом обнародовал сегодня артист театра Анатолий ДУДА, выступая на митинге, организованном одним из двух профсоюзов театра.

Изменение прежнего статуса театра, отметил он, приведет нарушению прав артистов, поскольку таким образом будет «снят иммунитет со штатных сотрудников».

По мнению народного артиста Украины, после такого преобразования любого сотрудника можно будет уволить и «будет иметь значение не то, как мы поем, а то, как мы думаем и за кого голосуем».

На митинге той части коллектива театра, которая не поддерживает творческих инициатив, предложенных новоназначенным генеральным директором и художественным режиссером Сергеем ПРОСКУРНЕЙ, также инициирован сбор подписей артистов, местных политиков и духовенства УПЦ МП под Обращением в адрес руководства Министерства культуры и туризма с требованием пресечь попытки С.ПРОСКУРНИ «превратить театр в концертную площадку», где он намерен ставить антрепризы и зарабатывать на этом деньги.

Между тем, другой профсоюз артистов Одесской оперы, в который вошли преимущественно молодые дарования сцены, полностью поддерживает творческие начинания С.ПРОСКУРНИ начал сбор подписей под альтернативной петицией.

По словам заместителя председателя этого профкомитета театра Юрия КРАСНИЕНКО, «недовольна попыткой обновления репертуара и приглашением для работы над постановками крупных деятелей искусства, режиссеров и артистов небольшая группа людей. И связано это, прежде всего, с намерением гендиректора навести порядок в финансовой сфере деятельности. Сразу после инициирования С.ПРОСКУРНЕЙ аудита театра и появилась оппозиция».

В следующем сезоне, подытожил Ю.КРАСНИЕНКО, новым руководством театра запланировано провести 290 творческих спектаклей и различных культурных мероприятий.

Напомним, Министерство культуры и туризма намерено перевести все национальные театры в статус госпредприятий, коллективы двух из них уже функционируют в этом статусе.