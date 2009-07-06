На мариупольском предприятии милиция накрыла группу «несунов»

В Мариуполе Донецкой области милиция задержала преступную группу лиц, которая занималась хищение металла с территории одного из крупных предприятий города, расположенного в Ильичевском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции со ссылкой на следователя следственного отдела Ильичевского райотдела милиции Ирину КОЦЮБУ, организаторами преступления стали 43-летний механик одного из цехов предприятия и его знакомый, 1974 года рождения, ранее работавший на этом заводе и успевший получить судимость за кражу металла.

Схема, по которой действовали злоумышленники, была простой и надежной. Так, во время ночной смены механик дал указание подчиненным разварить металлическую секцию ограждения, через которую они вынесли за пределы цеха 30 железных деталей, вес каждой составлял 109 кг.

За территорией предприятия злоумышленников ждали подельники во главе с бывшим работником предприятия. Затем похитители всю ночь возили металл на ручной тележке на пункт приема металлолома, расположенного неподалеку.

А работники цеха тем времен заварили ограждение, дабы замести следы преступления.

По информации И.КОЦЮБЫ, в результате преступных махинаций злоумышленникам удалось заработать 5 тыс. грн., хотя даже по предварительным подсчетам ущерб предприятию составил не менее 45 тыс. грн.

Несмотря на действия злоумышленников, правоохранителям удалось разгадать их схему и восстановить картину преступления.

В настоящее время все фигуранты задержаны и дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 185 УК Украины («Хищение»). Ведется следствие.