Василия Червония похоронили возле Свято-Покровского собора в Ривне

Почти 5 тысяч человек приняли участие в церемонии похорон Василия Червония - народного депутата Украины четырех созывов, экс-губернатора Ривненской области, председателя фракции Украинской народной партии в облсовете, председателя областной организации УНП.

Как передает корреспондент УНИАН, похоронили В.Червония на территории кафедрального Свято-Покровского собора УПЦ Киевского патриархата в г. Ривне. (В.Червоний погиб от удара молнии во время рыбалки у села Ганивка Костопольского района 4 июля - УНИАН).

Сегодня попрощаться с В.Червонием пришли десятки народных депутатов Украины из разных фракций, первые руководители области и областного центра, известны политики, друзья и соратники из многих областей Украины, однопартийцы, представители казацких обществ. Среди них, в частности, председатель УНП Юрий КОСТЕНКО, руководитель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО, народные депутаты Украины Владимир БОНДАРЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Владимир СТРЕТОВИЧ, экс-народные депутаты Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Николай ПОРОВСКИЙ, Владимир ПИЛИПЧУК, глава облгосадминистарции Виктор МАТЧУК, председатель Полтавской ОГА Валерий АСАДЧЕВ и другие.

Ораторы говорили о том, что Украина потеряла незаурядного политика, неутомимого борца за независимость Украины, которого любили друзья и уважали враги. Отмечалось, что определяющими чертами погибшего были украинский патриотизм, решительность и смелость.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телеграмме-соболезновании в адрес семьи погибшего отметил, что В.Червоний был одним из наиболее ярких представителей национально-демократического движения в Украине.

Соболезнования родным и близким покойного выразила и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.