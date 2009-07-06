Подельника Лозинского оставили под стражей еще на два месяца

Печерский районный суд Киева сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-начальника Голованевского райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО, который проходит обвиняемым по делу о гибели гражданина Валерия Олийныка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По данным Генпрокуратуры, М.КОВАЛЬСКИЙ будет находиться под стражей, по крайней мере, 2 месяца, то есть срок, предусмотренный законом для проведения следствия для расследования дела.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время суд рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для экс-прокурора этого же района Евгения ГОРБЕНКО.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб 16 июня в результате столкновения с бывшим народным депутатом Виктором ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области.