Налоговик погорел на взятке в 15 тысяч долларов
15:59, 05 июля 2009Общество
2211 0
Прокуратура возбудила дело
Cотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Сумской области совместно с работниками прокуратуры задержали должностное лицо одной из межрайонных налоговых инспекций за вымогательство и получение взятки в размере 15 тысяч долларов.
По данному факту прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело, сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter