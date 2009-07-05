65 детей с поезда Ужгород-Киев попали в больницу из-за отравления

Произошло массовое отравление детей, которые возвращались в Киев из отдыха в Карпатах. 65 детей попали в больницу.

4 июля в 22.20 от начальника поезда №82 "Ужгород - Киев" в медпункт станции Львов-главный поступила информация о массовом заболевании детей-пассажиров поезда. Об этом Zaxid.netсообщили в Главном управлении охраны здоровья Львовской ОГА.

С момента прибытия поезда на станцию Львов-главный было организовано оказание медицинской помощи детям и сопровождающим лицам, а также проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мер.

С 23.00 всех детей, прибывших поездом № 82 Ужгород-Киев на станцию Львов-главный, осмотрели работники медицинской службы Львовской железной дороги и врачи бригад Львовского областного центра медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи г. Львова. Послано срочное сообщение о чрезвычайной ситуации в Минздрав Украины.

Всего было осмотрено 240 детей-пассажиров поезда № 82 Ужгород-Киев. С признаками острой кишечной инфекции (гастроэнтероколита) госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 72 человека, из них 7 взрослых (воспитатели).

Во время обследования выяснилось, что группа детей-жителей г. Киева из 240 лиц и 16 сопровождающих взрослых (воспитатели и учителя) в 18.30 4 июля выехали со станции Карпаты Мукачевского района Закарпатской области (где дети отдыхали с 21 июня 2009 года в санатории "Жемчужина Карпат") и во время путешествия у детей появились признаки заболевания желудочно-кишечного тракта.

На момент госпитализации в стационар Львовской областной инфекционной клинической больницы 4 детей находились в тяжелом состоянии, остальные 68 госпитализированных в состоянии средней тяжести. Всем госпитализированным было назначено лечение в соответствии с клиническими протоколами. На 12.00 5 июля состояние всех госпитализированных детей и взрослых с позитивной динамикой, продолжается лечение. Продолжается эпидемиологическое расследование причин и обстоятельств возникновения заболевания.

В главном управлении охраны здоровья Львовской ОГА работает "горячий" телефон информирования родственников детей о состоянии их здоровья: 8-032-276-45-92.

Кроме того часть детей госпитализирована в больницы в Тернополе и Жмеринке.