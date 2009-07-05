В Полтавской области упал вертолёт: есть жертвы
11:24, 05 июля 2009Общество
1389 0
Погибли пилот и пассажир
В субботу в 20.40 в поле возле села Кунцево Новосанжарского района Полтавской области упал и загорелся частный сверхлегкий вертолет АК1-3.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате аварии погибли пилот и пассажир.
В 21.15 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Причина падения вертолета, его владелец и особы погибших устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter