Доктор Смерть открыл музей трупов (фото)

В маленьком немецком городке Губен (земля Бранденбург), расположенном рядом с польской границей, открылся музей "Plastinarium" и мастерская скандально известного доктора Гюнтера фон Хагенса по прозвищу "Доктор Смерть". Музей "Доктора Смерти" пугающий и захватывающий одновременно. Ведь его експонаты – анатомированные и особым образом сохраненные трупы людей и животных.

Этот особый способ консервации органических тканей, заменяя полимерами жиры и жидкость, содержащиеся в биологическом материале, фон Хаггенс даже запатентовал. Ранее фон Хагенс демонстрировал свои экспонаты на передвижных выставках "Koerpewelten" ("Миры тел").

Самый скандальный экспонат немецкого "Пластинариума" - беременная женщина. Ее тело вскрыто так, что в матке виден 7-месячный плод. Впрочем, посетителей выставки, жаждущих натуралистических подробностей, это не пугает.

Более того, на сегодня 3 тыс. человек хотели бы стать после смерти таким экспонатом. Профессор фон Хагенс со всеми подписал контракт.

Критики фон Хагенса считают экспозицию "Пластинариума" неэтичной и аморальной. Сам "Доктор Смерть", заявил на открытии музея, что понимает, почему его экспонаты вызывают такое раздражение: "Людям нелегко размышлять о том, что они смертны".

Научную карьеру Гюнтер фон Хаггенс начал в ГДР, где изучение консервации трупов оплачивалось государством. Метод "пластинации" придумал в 1977 г., будучи сотрудником Гейдельбергского университета. За последние 10 лет выставки его препарированных экспонатов посетило более 20 млн зрителей в Европе, Южной Корее и США. Теперь, создав музей, он рассчитывает занять на постоянной работе, по крайней мере, 200 человек.

Скандальную репутацию "Доктору Смерть" сделали не только его экспонаты, но и постоянные обвинения в его сторону. Так, его обвиняли в закупке трупов в Новосибирске и Казахстане. Кроме того, в Германии в 2004 г. его признали виновным в незаконном использовании титула "профессор".

РБК Украина