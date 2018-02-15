Встреча с кумиром: как детская влюбленность влияет на взрослую личную жизнь (видео)

14:54, 15 февраля 2018
Общество
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Сейчас Маричка - известная, успешная женщина и счастливая мама. Но уверена, что именно ее детская увлеченность определила его жизненный выбор, особенно в отношениях с мужчинами.

ТСН исследовала, как детская влюбленность в кумира влияет на взрослую личную жизнь.

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Теги: #кумиры звезды#Томас Андерс