Встреча с кумиром: как детская влюбленность влияет на взрослую личную жизнь (видео)

Журналисты ТСН исследовали, как детская влюбленность в кумира может повлиять на дальнейшую жизнь.

Певец Томас Андерс был кумиром середины 80-х, а телеведущая Маричка Падалко - маленькой девочкой. Он собирал огромные залы, а она - деньги на цветы для него.

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Сейчас Маричка - известная, успешная женщина и счастливая мама. Но уверена, что именно ее детская увлеченность определила его жизненный выбор, особенно в отношениях с мужчинами.

ТСН исследовала, как детская влюбленность в кумира влияет на взрослую личную жизнь.