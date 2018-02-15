Сретение Господне: история праздника

Божия Матерь не нуждалась в очищении, так как оставалась Девой, но Она смиренно повиновалась установленному закону.

Православные христиане 15 февраля отмечают двунадесятый (один из двенадцати главных в Церкви) праздник - Сретение Господне.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», история этого праздника связана с евангельским событием - когда на 40-ый день после Рождества Младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм.

Согласно закону Моисея (Лев. 12), мать после рождения сына не могла входить в храм на протяжении 40 дней. Когда это время проходило, мать приходила в храм с мальчиком и приносила очистительную жертву в благодарность Богу.

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Божия Матерь не нуждалась в очищении, так как оставалась Девой, но Она смиренно повиновалась установленному закону.

В то время в Иерусалиме жил праведный старец Симеон. По откровению свыше он знал, что не умрет до тех пор, пока сам не увидит Христа. Симеон пришел в храм в то время, когда Дева Мария и Ее обручник - праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса. Симеон взял Его на руки, и произнес пророческие слова: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 29 - 32). Поэтому, святого Симеона называют Богоприимцем – он держал на руках Бога Сына.

Обращаясь к Богоматери, старец сказал: "Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец" (Лк. 2, 34-35).

Тогда в Иерусалимском храме находилась Анна пророчица, 84-летняя вдова, дочь Фануилова. Она, после смерти супруга, пребывала в храме, постилась и молилась. Когда святое семейство пришло в храм, Анна подошла и стала прославлять Богомладенца, как Мессию, Которого все ожидали.

Отмечать Сретение Господне начали еще в раннехристианские времена, но до VI века не так торжественно. Затем в 528 году в Антиохии произошло землетрясение, с большим количеством жертв. В 544 году произошла эпидемия моровой язвы, из-за чего ежедневно умирало по несколько тысяч человек. Тогда одному из благочестивых христиан было откровение, что празднование Сретения Господня нужно совершать торжественно. В день праздника совершили всенощное бдение и крестный ход, и бедствия прекратились. С тех пор установлено торжественное празднование.

В этот день во всех православных храмах после литургии совершается освящение свечей, которые зажигают во время молитвы, когда в доме случается беда или кто-то болеет.

В день Сретения Господня отмечает панигир афонский монастырь Святого Павла.