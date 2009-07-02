Под Киевом в кукурузном поле нашли 5 тысяч кустов конопли

В ходе проведения ежегодной общегосударственной операции «Мак» в Киево-Святошинском районе Киевской области, среди кукурузного поля общей площадью 58 гектаров правоохранители выявили коноплю.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, на территории поля, принадлежащего столичному научно-исследовательскому учреждению, сотрудники органов внутренних дел утилизировали, путем сжигания, около 5 тыс. кустов незаконно посеянного растения.

Сейчас проводится проверка.

Всего, по данным правоохранителей, только на протяжении июня этого года в рамках профилактической отработки территорий столичной области зафиксировано около 110 фактов незаконного посева и выращивания растений мака и конопли, возбуждено 32 уголовных дела, многие привлечены к административной ответственности. На территории Киевской области уничтожено более 30 тыс. растений мака и 9 тыс. кустов конопли, которая незаконно выращивалась на 90 гектарах.