На Житомирщине участники АТО проходят курсы профессиональной адаптации - ОГА

Наиболее популярным направлением адаптации являются курсы водителей автотранспортных средств. Кроме этого, курсы по изучению английского языка в 2017 году закончили 24 атовца.

На Житомирщине участники АТО проходят курсы профессиональной адаптации – изучают английский язык, получают водительские удостоверения или же образовательно-квалификационный уровень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Так, в 2015-2017 годах на Житомирщине профессиональную адаптацию прошли 1200 участников АТО. На это было выделено из бюджетов 6 млн грн.

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Наиболее популярным направлением адаптации являются курсы водителей автотранспортных средств. Кроме этого, курсы по изучению английского языка в 2017 году закончили 24 атовца.

«Я сейчас работаю на предприятии, где иногда нужно общаться с иностранцами. Именно поэтому я решил подтянуть свои знания и пошел на курсы. Сейчас могу общаться и поддерживать разговор. Если есть возможность освоить что-то новое, или подтянуть старые знания – это нужно делать», – рассказал УНИАН один из участников антитеррористической операции Александр.

Вернувшись с востока, он устроился на работу и воспользовался профессиональной адаптацией – закончил курсы английского.