Известная певица удивила появлением на "Голосе страны" (видео)

Джамала поддержала Сергея и отметила, что искренность и открытость Ирины покорила сердце беременной певицы - своим звездным наставником Ирина выбрала Джамалу.

В воскресенье, 11 февраля, зрители телеканала "1+1" увидели третий выпуск "слепых прослушиваний" вокального проекта "Голос країни-8".

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В рамках программы на сцену "Голосу країни-8" со своей авторской песней "Малесенькі долоньки" вышла известная украинская певица Ирина Федишин. Интересно, что тренеры не узнали голос суперзвезды Западной Украины, и, несмотря на это, нажали на все четыре красные кнопки:

"Приятно, что вы, уже состоявшейся артист, не побоялись выйти из своей зоны комфорта. Я вижу, что вы добрый человек. Спасибо за это, и я приглашаю в свою команду", - сказал Сергей Бабкин.

В свою очередь, Джамала поддержала Сергея и отметила, что искренность и открытость Ирины покорила сердце беременной певицы - своим звездным наставником Ирина выбрала Джамалу.