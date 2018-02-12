На Житомирщине правоохранители провели обыски в игорных заведениях, изъяв сотни единиц техники (фото)

В заведениях нашли признаки ведения подпольных азартных игр и изъяли 118 системных блоков и другие комплектующие компьютерной техники.

На Житомирщине в эти выходные правоохранители провели в трех райцентрах восемь обысков в местах функционирования так называемых государственных лотерей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

В заведениях нашли признаки ведения подпольных азартных игр и изъяли 118 системных блоков и другие комплектующие компьютерной техники.

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Также полицейские нашли записи черновой бухгалтерии и около 2 тыс. грн. Личности организаторов азартных игр сейчас устанавливают. Расследование уголовного производства продолжается.