Производитель ломающихся санитарных автомобилей "Богдан" обещает устранить недостатки - Минобороны

Рабочие группы созданы для усовершенствования санитарных автомобилей «Богдан-2251», о приостановке производства речь не идет, отметили в Минобороны.

В Министерстве обороны Украины разъясняют, что инициировали создание рабочих групп для усовершенствования санитарных автомобилей «Богдан-2251», происходит процесс устранения выявленных во время эксплуатации недостатков.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте оборонного ведомства.

«В связи с ранее обнародованной информации разъясняем, что речь не идет о приостановке производства санитарных автомобилей «Богдан-2251», а происходит процесс устранения выявленных в ходе эксплуатации недостатков с целью получения современного и надежного санитарного автомобиля, так необходимого сейчас для Вооруженных сил Украины», - заявили в ведомстве.

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В Минобороны отметили, что санитарный автомобиль «Богдан-2251» поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, которые не обновлялись на протяжении десятилетий. «В целом этот санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия «Богдан Моторс», Министерства обороны Украины, волонтерских и общественных организаций, представители которых входят в состав рабочих групп, созданных с целью усовершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей «Богдан-2251», - отмечается в сообщении.

В Минобороны добавили, что наработанные рабочими группами материалы будут учтены предприятием «Богдан Моторс» в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей.

Накануне в Минобороны сообщили, что по результатам заседания круглого стола, состоявшегося 31 января под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон с целью выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей «Богдан 2251».

«Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представитель научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной - представитель Центрального автомобильного управления Вооружение ВСУ», - проинформировали в ведомстве и добавили, что работа групп будет сосредоточена над решением таких основных проблемных вопросов, как выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского кунга.