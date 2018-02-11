Евровидение-2018: результаты голосования первого полуфинала национального отбора (видео)

00:15, 11 февраля 2018
Мир
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Завершилась трансляция первого полуфинала отбора украинского конкурсанта / фото из открытых источников

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В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта.

"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.

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Теги: #Евровидение в Киеве#Евровидение в Португалии
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