Евровидение-2018: результаты голосования первого полуфинала национального отбора (видео)
00:15, 11 февраля 2018
1105 0
Завершилась трансляция первого полуфинала отбора украинского конкурсанта.
Завершилась трансляция первого полуфинала отбора украинского конкурсанта / фото из открытых источников
Первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение завершилось победой певца Laud, и групп The Erised и Vil’na.
Читайте такжеЕвровидение-2018: участники первого полуфинала украинского отбора (фото, видео)
В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта.
"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018