Евровидение-2018: результаты голосования первого полуфинала национального отбора (видео)

Завершилась трансляция первого полуфинала отбора украинского конкурсанта.

Первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение завершилось победой певца Laud, и групп The Erised и Vil’na.

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В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта.

"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.