Ректор НМУ обратилась в полицию из-за попытки поджога ее дома

По мнению адвоката, произошедшие противоправные действия – последнее событие в кампании по травле ректора НМУ, продолжающейся с сентября 2017 года.

Ректор НМУ обратилась в правоохранительные органы по обстоятельствам уголовных правонарушений в отношении ее имущества.

Об этом сообщила адвокат Екатерины Амосовой Анжелика Сицко в комментарии УНИАН.

«Вчера в 23:50, возвращаясь домой, ректор обнаружила острый запах бензина, который исходил от ворот ее дома. Также, ректор обнаружила, что ворота дома залиты краской, а на заборе развешена ритуальная атрибутика – похоронные венки с плакатами соответствующего траурного содержания. О случившемся, ректор уведомила полицию, на месте происшествия работает следственная группа» - проинформировала адвокат ректора НМУ.

По мнению адвоката, произошедшие противоправные действия – последнее событие в кампании по травле ректора НМУ, продолжающейся с сентября 2017 года.

«Такого рода действия неизвестных лиц могут быть квалифицированы как хулиганство ( ст. 296 УК Украины) и умышленное повреждение чужого имущества (статьи. 194 УК Украины). Ранее злоумышленники ограничивались взломами телефонов, банковских карт, рассылкой фейковых писем, угрозами и сомнительными перформансами. Вчера они нарушили несколько статей УК, которые предусматривают ответственность в виде штрафов и сроков лишения свободы от 2 до 5 лет», - уточнила адвокат.

Как отметила сама Екатерина Амосова в своем Фейсбуке: «От виртуальных преступлений тролли перешли к преступлениям реальным».