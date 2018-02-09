Житомирские пограничники и полиция задержали в зоне отчуждения ЧАЭС туриста-экстремала из Азербайджана
В Киевской области пограничники Житомирского отряда и правоохранители Национальной полиции вчера обнаружили туриста-экстремала из Азербайджана.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, мужчина пытался попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.
«Правонарушителем оказался экстремальный турист - гражданин Азербайджана, который пытался незаконно попасть в зону отчуждения», - уточнили в ведомстве.
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В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.