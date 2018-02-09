"Таким шагом НБУ становится в один ряд с репрессивными органами" - Тарас Батенко о ситуации вокруг "1+1 media"

Народный депутат считает, что проверка личных счетов ведущих и журналистов 1+1 не может быть компетенцией Нацбанка.

Вчера в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на владу» на телеканале 1+1 гости и эксперты обсуждали свободу слова в Украине, давление на журналистов и политизацию СМИ. Острые вопросы присутствующим в студии задавали ведущие ток-шоу «Право на владу» Наталья Мосейчук и Сергей Иванов.

Поводом для такого обсуждения стал запрос Национального банка Украины, адресованный и.о. Главы Правления Приватбанка с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих «1+1 медиа,» а также сотрудников независимого продакшена, который производит часть контента для медиагруппы.

В эфире «Право на владу» гости и эксперты высказали свое мнения и предположения относительно ситуации, которая сложилась вокруг холдинга «1+1 media».

Тарас Батенко, народный депутат межфракционного объединения "УКРОП", считает, что проверка личных счетов ведущих и журналистов 1+1 не может быть компетенцией Нацбанка, который должен заниматься обеспечением стабильности гривны. А также выражает уверенность, что таким шагом НБУ становится в один ряд с репрессивными органами.

«Фактически этот документ подтверждает, что НБУ становится политически зависимым и заангажированным органом, мало того репрессивным органом, рядом с СБУ, МВД, Администрацией Президента, который призван бороться в нашем понимании с инакомыслием, а в понимании украинской квази-власти, наверное, с государственной изменой. Фактически, это поиск государственной измены в независимых СМИ», - комментирует Батенко.

Нардеп от БПП Алексей Гончаренко видит две вероятные причины, которые могли спровоцировать появления запроса НБУ в "Приватбанке" – личная месть кого-то из Нацбанка или откровенная глупость исполнителей.

"Возможно, кто-то в руководстве Нацбанка проявил свой уровень интеллекта, подписав эти письма. В любом случае, я уверен, что главная реакция – это ваша публичность… Это проявление уважения, значит вы делаете что-то правильно, значит вы кому-то наступили туда, куда надо наступить, поэтому продолжайте, думаю, люди вас поддержат и не думаю, что будут какие-то серьезные последствия, это просто глупость", - заявил Гончаренко.

Журналист Роман Скрипин считает, что указание проводить проверку банковских счетов журналистов и топ-менеджеров "1+1" Нацбанк получил с Банковой.

«Ноги растут с Банковой. Это ясно. Кто подает кандидатуру главы Нацбанка в Раду? У нас медийное поле методично зачищается или берется под контроль под разными предлогами. Этот документ - полная чушь и бред. Здесь я могу поддержать Николая Княжицкого, который правильно говорит, что есть тайна банковского вклада и это, наверное, какое-то изобретение власти», - комментирует Скрипин.

Нардеп от ВО «Батьківщина» Игорь Луценко считает, что попытки Нацбанка получить доступ к счетам полусотни топ-менеджеров, журналистов и ведущих канала "1+1", среди которых и "Студия Квартал-95", является абсолютным нонсенсом:

"Шпионить за комедиантами, видимо, до такого еще ни один национальный банк в мире не опускался. Это первая, пожалуй, страна - Украина, где национальный банк шпионит за комедиантами, собирает данные о их средствах", - отметил Луценко.

Напомним, общественно-политическое ток-шоу «Право на власть» выходит в прямом эфире телеканала 1 + 1 каждый четверг в 22:10.