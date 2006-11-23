Украинская певица Мария БУРМАКА нашлась.

Об этом УНИАН сообщил ее директор Виталий ПАСТУХ.

По словам директора, М.БУРМАКА сегодня ночью сама ему позвонила по телефону из Египта.

Комментируя ситуацию с исчезновением, В.ПАСТУХ сказал, что возникла “жизненная ситуация”, когда певица решила на некоторое время “остаться с друзьями, которых она встретила”, и была убеждена, что предупредила об этом свой коллектив. “Она хотела предупредить, была уверена, что сделала это, и со спокойной душой осталась на два дня”, - сказал В.ПАСТУХ.

По его словам, о своем “исчезновении” певица узнала из новостей и сразу сама позвонила по телефону директору. В ближайшее время М.БУРМАКА вернется в Киев.

Как сообщал УНИАН, вчера СМИ распространили информацию об исчезновении М.БУРМАКИ в Египте. В частности, руководитель пресс-службы М.БУРМАКИ Владимир ГОРБАНЬ рассказал, что певица должна была вылететь из Хургады в 14.00 22 ноября, но так и не явилась на регистрацию рейса.

"Утром (в среду, 22 ноября) за Марийкой приехала машина. Она сказала, что поедет погулять, посмотреть местность", - рассказал В.ГОРБАНЬ. После того как певица не прибыла своевременно в аэропорт, ее группа и администратор В.ПАСТУХ пытались выйти с ней на связь, но безрезультатно, а затем улетели в Киев без М.БУРМАКИ.

Пресс-секретарь также сообщил, что друзья певицы обратились к сотрудникам украинской милиции, но там им ответили, что могут объявить М.БУРМАКУ в розыск только через трое суток после ее исчезновения. В то же время он сообщил, что друзья певицы пока разыскивают ее "по своим каналам".