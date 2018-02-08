Кличко подчеркнул необходимость ускорить решение вопроса о создании Киевской агломерации

Кличко напомнил, что каждый день почти полмиллиона человек из окрестных городов и поселков столицы приезжают в Киев на работу.

Киевсовет должен ускорить решение вопроса о создании Киевской агломерации. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на заседании Киевсовета.

Мэр Киева отметил, что вопрос о создании Киевской агломерации назрел давно и требует оптимального решения.

Кличко напомнил, что каждый день почти полмиллиона человек из окрестных городов и поселков столицы приезжают в Киев на работу и пользуются инфраструктурой столицы и учреждениями социальной сферы. “Необходимо разработать устав Ассоциации городов, поселков, сел и населенных пунктов, расположенных вокруг Киева. И далее двигаться в вопросе создания агломерации. Эффект от этого будет всем. Не только столицы. Ведь вместе мы сильнее и больше можем сделать”, - сказал Киевский городской голова.